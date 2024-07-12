В Туапсе продолжают поиски третьей туристки, которую унесло в море на сапборде

Две другие девушки уже находятся на суше. Одну из них нашли в 400 м. от берега.Накануне в 20:30 в ЕДДС Туапсе поступил звонок о том, что на пляж рядом коттеджным посёлком Сосновый берег не могут вернуться три туристки на сапбордах.