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Трамп попросил суд закрыть дело о подлоге по примеру решения о сыне Байдена

Трамп попросил суд закрыть дело о подлоге по примеру решения о сыне Байдена

Избранный американский президент решил пойти по стопам предшественника.Дональд Трамп, который является избранным президентом США, обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о приостановке дела в отношении самого себя, ссылаясь на указ действующего президента Джо Байдена о помиловании его собственного сына.

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