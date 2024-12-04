Трамп попросил суд закрыть дело о подлоге по примеру решения о сыне Байдена

Избранный американский президент решил пойти по стопам предшественника.Дональд Трамп, который является избранным президентом США, обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о приостановке дела в отношении самого себя, ссылаясь на указ действующего президента Джо Байдена о помиловании его собственного сына.