9-летний мальчик попал под машину в Калуге

Утром в четверг в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, 18 апреля около 7 часов 50 минут в районе дома № 4 по улице Социалистической в Калуге произошла авария.
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