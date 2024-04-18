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Калуга-поиск

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9-летний мальчик попал под машину в Калуге

9-летний мальчик попал под машину в Калуге

Утром в четверг в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. По данным полиции, 18 апреля около 7 часов 50 минут в районе дома № 4 по улице Социалистической в Калуге произошла авария.

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