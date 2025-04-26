Bloomberg: США сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности

Соединенные Штаты сократили помощь Украине в сфере кибербезопасности. Об этом информирует Bloomberg. Согласно данным, приведенным агентством, контракты со специалистами, оказывавшими техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, были отменены или приостановлены.
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