Лавров сообщил Гутерришу о нарушениях ряда обязательств со стороны США

Лавров сообщил Гутерришу о нарушениях США ряда обязательств об учреждениях ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку ООН Антониу Гутерришу о нарушениях США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.
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