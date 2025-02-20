Positive Technologies купила долю в белорусской «Вирусблокаде» для создания собствен...

Positive Technologies купила долю в белорусской «Вирусблокаде» для создания собственного антивирусаРазработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies сообщил о приобретении доли белорусского вендора «Вирусблокада», что поможет ему в освоении нового для себя рынка антивирусного ПО.
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