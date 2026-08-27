Mexico arrests suspect in influencer César Gastélum's killing

Mexican authorities arrested in Puebla one of two men accused of shooting influencer César Daniel Nolazco Gastélum while he was livestreaming.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым