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Mexico arrests suspect in influencer César Gastélum's killing

Mexico arrests suspect in influencer César Gastélum's killing

Mexican authorities arrested in Puebla one of two men accused of shooting influencer César Daniel Nolazco Gastélum while he was livestreaming.

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