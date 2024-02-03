Додуманная реальность, или Ошибки нашей памяти 

Известный гарвардский психолог Дэниел Шектер разделил ошибки памяти на семь категорий и аллегорично сравнил их с библейскими смертными грехами: приписывание, внушаемость, навязчивость, блокировка, рассеянность, скоротечность и предвзятость.
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