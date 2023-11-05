Скончался известный искусствовед Аркадий Ипполитов

Известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов, который занимал должность старшего научного сотрудника в отделе западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа, скончался в возрасте 65 лет в Санкт-Петербурге.
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