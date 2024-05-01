В День Ивана Ветхопещерника 2 мая существует множество примет, традиций и поверья Анна РедькоИсторический народно-церковный праздник — День отдания Ивана Старовета — ежегодно отмечается в Российской Федерации в начале мая.
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