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Минэкономразвития скорректировало прогноз: рост ВВП РФ в 2026 году ожидается на уровне 0,6%

Минэкономразвития скорректировало прогноз: рост ВВП РФ в 2026 году ожидается на уровне 0,6%

Министерство экономического развития улучшило прогноз по росту российской экономики в 2026 году — теперь он составляет 0,6% вместо прежних 0,4%.

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