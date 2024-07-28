Братство моряков - в сборе💪💪💪 Новоаннинцы, судьба которых так или иначе связана с военно-морским флотом, отмечают свой профессиональный праздник!.
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Братство моряков - в сборе💪💪💪 Новоаннинцы, судьба которых так или иначе связана с военно-морским флотом, отмечают свой профессиональный праздник!.