Хоронящие жертв Эболы гробовщики пожаловались на зарплату и враждебность жителей

В провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго, где бушует самая смертоносная в истории вспышка вируса Эбола, маленькая похоронная бригада во главе с Юмой Адольфом копает могилы, обрабатывает тела и укладывает гробы почти каждый день .