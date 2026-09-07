Хоронящие жертв Эболы гробовщики пожаловались на зарплату и враждебность жителей

В провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго, где бушует самая смертоносная в истории вспышка вируса Эбола, маленькая похоронная бригада во главе с Юмой Адольфом копает могилы, обрабатывает тела и укладывает гробы почти каждый день .
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