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Эпиграф

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Редкий коралл из Таиланда изъяли у туристки в аэропорту Томска

Редкий коралл из Таиланда изъяли у туристки в аэропорту Томска

Коралл весом более 270 граммов был обнаружен у пассажира рейса Пхукет (Таиланд) – Томск. Запрещенный к провозу вид морской фауны изъяли, в отношении туристки возбудили дела об административных правонарушениях.

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