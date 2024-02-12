Редкий коралл из Таиланда изъяли у туристки в аэропорту Томска

Коралл весом более 270 граммов был обнаружен у пассажира рейса Пхукет (Таиланд) – Томск. Запрещенный к провозу вид морской фауны изъяли, в отношении туристки возбудили дела об административных правонарушениях.
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