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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российская гимнастка Мария Мячина будет выступать за Израиль

Мячина – воспитанница калининградской школы художественной гимнастики. Сейчас ей 14 лет. О переходе спортсменки в Израиль сообщили в  Центре художественной гимнастики «Премьера».

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