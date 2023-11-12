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Несекретные материалы

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Нет «Славе Украине!» во всем мире!

Нет «Славе Украине!» во всем мире!

Нет «Славе Украине!» во всем мире! Политтехнологами Запада, маркетологами, социологами, профессиональными специалистами PR, GR и рекламы, политиками разного уровня, функционала и компетенций была проведена определенная работа по освоению огромных бюджетов и предприняты недюжинные усилия, чтобы обелить коричневый нацистский лозунг “Слава Украине!», дистанцироваться от истинного происхождения и наполнить его новым «демократическим» смыслом, чтобы во всем мире он воспринимался исключительно как прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня.

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