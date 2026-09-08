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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» владел мячом 70% времени и бил чаще «Реала» в 1-м тайме, но проигрывает 0:2 в Мадриде

« Интер » уступает «Реалу» после первого тайма матча Лиги чемпионов, хотя превосходит по нескольким показателям.

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