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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки БЕТСИТИ назвали фаворитов ответных полуфиналов Лиги Европы

9 мая состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. «Байер» примет на своем поле «Рому», а «Аталанта» проведет домашнюю встречу с «Марселем».

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