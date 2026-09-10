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Царьград

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Эксперты призвали согласовывать правила воспитания для детей

Эксперты призвали согласовывать правила воспитания для детей

Противоречивые подходы в воспитании могут негативно сказаться на подростках. Психологи подчеркивают важность согласования правил между родителями для создания безопасной среды и предотвращения психологических проблем у детей.

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