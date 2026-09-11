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Домашнее обучение против классической школы: что лучше для ребенка

Домашнее обучение против классической школы: что лучше для ребенка

Взвешиваем «за» и «против» вместе с педагогом фото: AnnaStills/Getty ImagesЕще несколько лет назад домашнее онлайн-обучение воспринималось как запасной вариант: если заболел, живешь далеко или нужно подтянуть предмет.

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