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«Известия» показали Многопрофильный медицинский центр ФМБА РФ в Мариуполе

«Известия» показали Многопрофильный медицинский центр ФМБА РФ в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что представляет из себя открывшийся в конце января в Мариуполе Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

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