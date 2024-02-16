«Известия» показали Многопрофильный медицинский центр ФМБА РФ в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что представляет из себя открывшийся в конце января в Мариуполе Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.
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