Замдиректора одного из университетов в Хабаровске получила 36 взяток от студентов

В Хабаровске суд вынес приговор заместителю директора одного из вузов. Женщина получила 36 взяток. Как сообщает СКР по Хабаровскому краю, установлено, что за четыре года работы в должности заместителя директора по учебной и научной работе одного из университетов города она получила лично либо через посредника взятки от студентов.
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