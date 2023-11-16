Москва стала столицей Вселенной каратэ

Удивили мастера восточных единоборств. В условиях пребывания нашего спорта под жёсткими санкциями и в международной изоляции, Федерации каратэ России (ФКР) совместно с департаментом спорта Москвы удалось провести крупнейшие соревнования «Москва — вселенная каратэ» с участием 27 стран! И особо отметим: в виде спорта, который имеет статус олимпийского — в рамках Игр в Токио летом 2021 года проводились турниры каратистов.