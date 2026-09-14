Россия увеличила экспорт кофе в Киргизию более чем вдвое

В первой половине этого года Киргизия увеличила импорт кофе из России до 3,4 млн долларов, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
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