Онколог назвала причины возникновения рака груди у мужчин

Эксперт назвала недуг редкой патологией Рак молочной железы у мужчин – редкая, но возможная патология, рассказала РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая Первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» Елена Жукова.
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