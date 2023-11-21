Наталья Подольская показала «лучшую свекровь на свете» в день ее 77-летия

Певица Наталья Подольская призналась, что любуется и восхищается Еленой Пресняковой. Наталье Подольской повезло не только с мужем, но и со свекровью: Елена Преснякова общается с ней, как с лучшей подружкой.
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