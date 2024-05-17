Доказано: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались

Актриса подтвердила крушение отношений с супругом. Бен Аффлек, съехавший из дома Лопес, пребывает в мрачном настроении LEGION-MEDIAФанаты Дженнифер Лопес и Бена Аффлека окончательно убедились в том, что супруги уже приняли решение поставить точку в своем браке.