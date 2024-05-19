19.05.24==Вперед! На Павлоград! ВС РФ на грани прорыва Восточного вала в районе Карловки

По ту линию фронта уверяют, что за водохранилищем на донбасской реке Волчья больше «фортець» нема По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в ночь на 18 мая ВС РФ нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины.