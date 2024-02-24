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Эксперт Сивков: наступление ВСУ было призвано завершить СВО на условиях Киева

Эксперт Сивков: наступление ВСУ было призвано завершить СВО на условиях Киева

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году было направлено на завершение спецоперации на условиях Киева.

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