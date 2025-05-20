Конкурс творческих работ ´Символы моей страны´.

Первомайская районная организация г. Бобруйска РОО ´Белая Русь´ сообщает о проведении открытого конкурса творческих работ ´Символы моей страны´, целью которого является популяризация государственных символов Республики Беларусь.
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