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Газета «Культура»

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РНО завершит юбилейный фестиваль Шостаковича гастролями в «Сириусе»

РНО завершит юбилейный фестиваль Шостаковича гастролями в «Сириусе»

Российский национальный оркестр, завершив фестиваль, приуроченный к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, продолжит чествование композитора на гастролях в «Сириусе».

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