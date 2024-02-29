В России зарегистрировали обновленный «Спутник V»

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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