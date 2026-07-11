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Финский политолог призвал Хельсинки сменить курс, чтобы избежать роли «пешки» НАТО

Финский политолог призвал Хельсинки сменить курс, чтобы избежать роли «пешки» НАТО

НАТО толкают Финляндию к войне с Россией ХЕЛЬСИНКИ, 11 июля, ФедералПресс. Размещение сил альянса на севере Финляндии создает прямую угрозу втягивания Хельсинки в вооруженный конфликт с Москвой, предупреждает финский эксперт.

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