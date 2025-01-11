"Это позорно": Байден раскритиковал Цукерберга за отказ от фактчекеров

TASS/AP/Ben Curtis Действующий президент США Джо Байден в ходе брифинга назвал "позорным" отказ гендиректора Meta* Марка Цукерберга от фактчекеров, которые проверяли информацию на фейки в соцсетях, принадлежащих корпорации.
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