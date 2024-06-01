Ученые нашли связь бессонницы с употреблением сухариков и фастфуда

Ультраобработанные продукты могут оказывать влияние на желудочно-кишечный тракт и его микробиоту.Ученые обнаружили связь между потреблением ультраобработанных продуктов, таких как фастфуд и сухарики, и бессонницей.
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