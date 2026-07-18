Financial Times: Украина столкнулась с проблемами экспорта зерна

Financial Times сообщает о трудностях Украины с экспортом зерна через Черное море. По данным издания, удары российских войск по портам Одесской области мешают логистике, порт "Черноморск" стал ключевой целью для Вооружённых сил России.
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