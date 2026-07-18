Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 546 подписчиков

Financial Times: Украина столкнулась с проблемами экспорта зерна

Financial Times: Украина столкнулась с проблемами экспорта зерна

Financial Times сообщает о трудностях Украины с экспортом зерна через Черное море. По данным издания, удары российских войск по портам Одесской области мешают логистике, порт "Черноморск" стал ключевой целью для Вооружённых сил России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии