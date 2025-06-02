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Скульптуры на Аничковом мосту очистили от копоти и грязи

Скульптуры на Аничковом мосту очистили от копоти и грязи

Ровно 80 лет назад, в ночь с 1 на 2 июня 1945 годы, скульптурная группа "Укрощение коня" вернулась на свое место после ее укрытия во время Великой Отечественной войны, с августа 1942 года бронзовые кони и укротители были закопаны во дворе Аничков дворца.

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