Скульптуры на Аничковом мосту очистили от копоти и грязи

Ровно 80 лет назад, в ночь с 1 на 2 июня 1945 годы, скульптурная группа "Укрощение коня" вернулась на свое место после ее укрытия во время Великой Отечественной войны, с августа 1942 года бронзовые кони и укротители были закопаны во дворе Аничков дворца.