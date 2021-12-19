Хакнем

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- Ну и что же, что они дети войны? Что они такого совершили?

- Ну и что же, что они дети войны? Что они такого совершили?

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений. Цель проекта: сохранить истории старшего поколения, которые никогда не были опубликованы в интернет-пространстве.

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