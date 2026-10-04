ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отказываются посещать места ударов ВСУ и выступают с предвзятыми докладами, прикрываясь формальными отговорками.
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