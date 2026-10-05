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Пьянич о ситуации с Роналду: «Грустно наблюдать за этим. Нельзя винить ни тренера, ни игрока. Криштиану заслуживает, чтобы с ним попрощались как с одним из лучших игроков всех времен»

Бывший полузащитник «Ювентуса»  Миралем Пьянич высказался о ситуации с  Криштиану Роналду . Напомним, 41-летний футболист покинул сборную Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче с Норвегией, прошедшем 27 сентября.

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