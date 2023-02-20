Медвежий угол

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Почему ВСУ не сдаются и почему нам не страшен ЗРК «Пэтриот»

Почему ВСУ не сдаются и почему нам не страшен ЗРК «Пэтриот»

Продолжаю развенчание отдельных информационных мифов, сложившихся в головах наших и небратских сограждан под влиянием собственной невежественности и контрпропаганды противника, которое я начал в предыдущем тексте, и которое там не смог закончить.

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