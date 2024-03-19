Эксперт указал на важность приема витаминов во время Великого поста

В весенний период, когда питание менее обогащено полезными веществами, важно принимать витамины. Прежде всего, обратить на это внимание нужно людям, которые соблюдают Великий пост и Рамадан, заявил в разговоре с «Известиями» 19 марта руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Мартынов.