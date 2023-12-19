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Экс-игрок «ПСЖ» Омар да Фонсека пообещал выступить на ТВ голым, если клуб не пройдет «Реал Сосьедад» в 1/8 ЛЧ

Экс-игрок «ПСЖ» Омар да Фонсека пообещал выступить на ТВ голым, если клуб не пройдет «Реал Сосьедад» в 1/8 ЛЧ

Команды сыграют на стадии 1/8 финала. В двух предыдущих сезонах парижане выбывали из турнира на этой стадии, проиграв «Баварии» в этом году и «Реалу» в прошлом.

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