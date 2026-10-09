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SUSANIN

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Суд обязал администрацию Игринского района предоставить жильё жителю аварийного дома

Суд обязал администрацию Игринского района предоставить жильё жителю аварийного дома

Игра. Удмуртия. Игринский районный суд обязал администрацию муниципального округа предоставить жителю аварийного дома благоустроенную квартиру вне очереди.

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