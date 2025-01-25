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Трамп сделал возмутительное заявление о Путине. Американцы подняли его на смех

Трамп сделал возмутительное заявление о Путине. Американцы подняли его на смех

Breitbart | США Трамп заявил, что Путин должен быть заинтересован в сделке по Украине, пишет Breitbart.

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Комментарии
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Андрей Баканин
В декабре 2021 года.
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23 час.
Eduard
Я бы припомнил &quot;Карибский кризис&quot;,смысл которого был запрет американцев поставить на Кубе пару ракет! Так вот применимо к сегодняшней торговле Украиной,я бы так сказал:&quot;Россия нп заинтересована ни в каких НАТО,как США были бы против ракет СССР,будь их 5 или 125,нет и всё.Так и Россия не заинтересована нни в трети Украине,ни в половине,а в болтшем.Сем больше вернем себе,тем спокойнее в будущем!
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23 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Трамп хочет, чтобы Путин испугался ещё до разговора с ним). Поэтому, усилено пугает последствиями. Но не на того напал. Путина так просто не испугать.)
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8 час.

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