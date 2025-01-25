Трамп сделал возмутительное заявление о Путине. Американцы подняли его на смех

Eduard

Я бы припомнил "Карибский кризис",смысл которого был запрет американцев поставить на Кубе пару ракет! Так вот применимо к сегодняшней торговле Украиной,я бы так сказал:"Россия нп заинтересована ни в каких НАТО,как США были бы против ракет СССР,будь их 5 или 125,нет и всё.Так и Россия не заинтересована нни в трети Украине,ни в половине,а в болтшем.Сем больше вернем себе,тем спокойнее в будущем!