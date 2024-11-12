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Петербургский дневник

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Аналитик Меджидов: пароли не стоит хранить в текстовом файле или в браузере

Злоумышленник может получить доступ к сохраненным данным Пароль от той или иной учетной записи должен быть известен только владельцу, его не следует хранить на листочке, в текстовом файле и даже в менеджере паролей браузера, к примеру, в Google Chrome, иначе злоумышленник может получить доступ и к сохраненным в браузере номерам банковских карт и кодам, сообщил РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности МТС Web Services Джамил Меджидов.

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