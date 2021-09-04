NBC: двух афганцев вышлют из США в Косово из-за возможных связей с талибами

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. США заподозрили около сотни принятых на своей территории афганских беженцев в связях с террористическими группировками и намерены выслать по меньшей мере двоих в Косово для дополнительных проверок, передает NBC.
Свежие комментарии