Психиатр Исаев: попытки заставить себя уснуть при бессоннице – главная ошибка

Если у человека бессонница, ему не стоит заставлять себя лежать в постели, чтобы уснуть. На самом деле лучше не находиться в постели, не чувствуя желания спать, так как это лишь укрепляет в мозгу условную связь, которая заставляет расценивать кровать как место, где невозможно заснуть, объяснил RT врач-психиатр, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.