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Газета.ру

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Психиатр Исаев: попытки заставить себя уснуть при бессоннице – главная ошибка

Психиатр Исаев: попытки заставить себя уснуть при бессоннице – главная ошибка

Если у человека бессонница, ему не стоит заставлять себя лежать в постели, чтобы уснуть. На самом деле лучше не находиться в постели, не чувствуя желания спать, так как это лишь укрепляет в мозгу условную связь, которая заставляет расценивать кровать как место, где невозможно заснуть, объяснил RT врач-психиатр, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

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