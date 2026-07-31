В Марфино прошёл еженедельный обход территории

Заместитель главы управы района Марфино Ирина Овчинникова совместно с исполнительным секретарём местного отделения ВПП «Единая Россия» Лианой Тютиковой, сотрудниками управы и представителями ГБУ «Жилищник района Марфино» провели традиционный обход территории и пообщались с жителями.
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