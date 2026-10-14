Мирошник: Зеленский бросил Киев без света и помчался в Британию из-за Трампа

Владимир Зеленский оставил Киев, столкнувшийся с отключениями электричества, и отправился в Великобританию из-за слов президента США Дональда Трампа и американских предложений по урегулированию украинского конфликта.
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